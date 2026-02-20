Російська армія просунулася під Покровськом та Сіверськом – DeepState

Просування російських військ під Покровськом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу села Гришине Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися у селах Різниківка та Голубівка на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу українська армія відбила 12 штурмів, зокрема в районі Різниківки, на Покровському – 37, на Краматорському – росіяни атакували три рази.

Нагадаємо, що армія РФ посилює тиск поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, окупанти задіюють резерви.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко