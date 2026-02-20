ЗСУ уразили пункти управління, склади та райони зосередження російських військ на окупованих територіях

Ілюстрація. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська уразили склад матеріально-технічних засобів російської армії поблизу окупованого села Можняківка Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Склади МТЗ також уразили біля села Лобанове у захопленому Криму та в окупованому селі Богданівка на Запоріжжі.



Крім того, ЗСУ атакували пункт управління БПЛА біля села Златопіль та ремонтну базу поблизу села Розівка в окупованій Запорізькій області. Під удар потрапив і район зосередження живої сили ЗС РФ поблизу селища Степногірськ на Запоріжжі.



У захопленій Херсонській області біля селища Любимівка та на Тендрівській косі атакували командно-спостережний пункт та зосередження російських військ.



«Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові можливості агресора та руйнувати його військовий потенціал», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що українська армія провела спецоперацію на Луганщині, внаслідок чого уражені «Солнцепьок», артилерія та бронемашини російських військ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко