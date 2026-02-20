У Запоріжжі удар РФ пошкодив підстанцію, зафіксовано задимлення

Удар армії РФ по Запоріжжю.

Армія РФ завдала удару по електричній підстанції у місті Запоріжжя. Про це повідомила кореспондентка «Новин Донбасу» з місця подій.



У Повітряних силах України раніше застерегли місцевих мешканців, що на півдні від міста Запоріжжя було помічено розвідувальний БпЛА та «Шахед», які рухаються у західному напрямку.



Зранку російські окупанти також почали обстріл КАБами території Запорізької області. В результаті атаки на електропідстанції утворилося задимлення.



Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив, що дим над містом є наслідком ворожого удару по інфраструктурі обласного центру.



За його словами, інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють екстрені служби. Також зафіксовано ще один удар у центральній частині міста.

Нагадаємо, внаслідок масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»