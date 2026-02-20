На окупованому Запоріжжі ЗСУ за ніч знищили російські системи ППО «Тор» на 75 мільйонів доларів

Удар по російському ЗРК «Тор» на окупованому Запоріжжі. Фото: кадр із відео

Вночі 20 лютого 1-й центр безпілотних систем СБС знищив три ЗРК «Тор» російських військ в окупованій Запорізькій області. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



Українські військові провели операцію одномоментно. Для ударів використовували БПЛА FP-2 з 60-кілограмовою бойовою частиною.



Вартість знищених систем ППО – близько 75 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили пункти управління, склади та райони зосередження російських військ на окупованих територіях.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко