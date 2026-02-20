На Покровському напрямку FPV-дрони знищили позицію РФ

Боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачищає бліндаж ЗС РФ на Покровському напрямку.

Українські військові оприлюднили відео бойової роботи на Покровському напрямку. На записі зафіксовано ураження російської позиції в укритті за допомогою FPV-дронів та подальшу зачистку.



За повідомленням бійців підрозділу «СКЕЛЯ 425», розвідка виявила двох російських військових у бліндажі. Після цього оператори безпілотників здійснили кілька заходів FPV-дронів усередину укриття, а штурмова група провела зачистку позиції.

Assault troops operating в Pokrovsk direction. Reconnaissance detected два Російські зірки всередині дужать. Пілоти flew several FPV drones всередині, після яких похилого віку cleared the dugout. pic.twitter.com/ySEoOn6XuV — 425 SKALA (@425Skala) February 19, 2026

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 37 штурмових дій противника поблизу низки населених пунктів, зокрема у районах Родинського, Затишку, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та Філії, а також у напрямку Новопавлівки.



Покровський напрямок залишається однією з ділянок фронту з високою інтенсивністю бойових дій поблизу Покровська.