Китайські дрони для РФ експортують через Таїланд

Китай використовує Таїланд як новий маршрут експорту дронів до РФ. Створено ШІ.

За даними Bloomberg, Китай експортує безпілотні літальні апарати до Росії через Таїланд. Офіс Skyhub Technologies у Бангкоку є одним із головних центрів такого експорту. Торгові документи показують, що більшість дронів, імпортованих у Таїланд, далі реекспортують у Росію.



Згідно з офіційними даними, за 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду дронів на суму 125 млн доларів — вісім разів більше, ніж у попередньому році. Китай постачив у Таїланд дронів на суму 186 млн доларів, майже весь експорт.



Влада Таїланду зазначає, що поставки здійснюються в рамках закону, але декларація про використання при імпорті не є обов’язковою. США та ЄС підкреслюють, що Китай забезпечує Росію технологіями подвійного призначення, які застосовуються у війні проти України. Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ почала використовувати «Шахеди» як носії FPV-дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»