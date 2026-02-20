Зеленський про неможливість виведення ЗСУ з Донбасу: «Це наша справжня лінія оборони»

Президент України Володимир Зеленський проти виведення українських військ з підконтрольної частини Донбасу для забезпечення мирної угоди з Росією. Про це в інтерв'ю японському агентству Kyodo News повідомив сам Зеленський.
За його словами, Україна не може вийти зі своєї території.
«Це наша справжня лінія оборони», – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що принцип «стоїмо там, де стоїмо» – це великий компроміс.
«Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс. Що Росія пропонує нам як компроміс? До чого вони готові? Вони сказали: «Ми готові не окуповувати ваші інші області». Але це тероризм. Навіть самі ці слова – тероризм. «Я готовий вас не вбивати – віддайте нам все». Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум», – заявив він.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко