Зеленський про неможливість виведення ЗСУ з Донбасу: «Це наша справжня лінія оборони»
20 лютого 2026, 16:03

Президент України Володимир Зеленський проти виведення українських військ з підконтрольної частини Донбасу для забезпечення мирної угоди з Росією. Про це в інтерв'ю японському агентству Kyodo News повідомив сам Зеленський.

За його словами, Україна не може вийти зі своєї території.

«Це наша справжня лінія оборони», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що принцип «стоїмо там, де стоїмо» – це великий компроміс.

«Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс. Що Росія пропонує нам як компроміс? До чого вони готові? Вони сказали: «Ми готові не окуповувати ваші інші області». Але це тероризм. Навіть самі ці слова – тероризм. «Я готовий вас не вбивати – віддайте нам все». Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум», – заявив він.

Нагадаємо, що раніше Зеленський пояснив, чому українці не погодяться віддати росіянам Донбас.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

