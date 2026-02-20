У Запорізькому районі троє постраждалих після авіаудару РФ

Наслідки авіаудару РФ.

У Запорізькому районі кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ зросла до трьох осіб. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.







22-річну жінку рятувальники деблокували зі зруйнованої квартири та передали медикам. Її госпіталізовано. Також до медичного закладу для обстеження доправили 77-річну жінку. 27-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці.

Наслідки авіаудару РФ.

Авіаудар стався об 11:40. Внаслідок влучання авіабомби пошкоджено фасад, вікна та дах чотириповерхового житлового будинку. У квартирі на другому поверсі виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що армія РФ завдала удару по електропідстанції в місті Запоріжжя.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»