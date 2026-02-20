Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів

Повінь на окупованій Луганщині. Фото: угруповання «ЛНР»

Станом на 20 лютого підтоплені чотири низьководні мости та близько 200 дворів в окупованому Сватівському районі Луганської області. Про це стало відомо із заяви так званого «Уряду ЛНР».



Окупанти стверджують, що в районі підтоплення зафіксували у місті Сватове, селищі Нижня Дуванка, селах Преображенне, Хомівка та Гончарівка.



«Через підтоплені траси організована доставка продуктових наборів для жителів Гончарівки. Ускладнений також в'їзд у селище Сосновий», – сказали у фейковому уряді.

Нагадаємо, що станом на 19 лютого було відомо про підтоплення 15 населених пунктів та понад 10 мостів на окупованій Луганщині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко