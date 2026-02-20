Російський «Ланцет» атакував евакуаційний підрозділ «Білий янгол» на Харківщині: загинули двоє поліцейських

Наслідки удару по машині підрозділу «Білий янгол» на Харківщині. Фото: поліція

20 лютого евакуаційний підрозділ поліції «Білий янгол» вирушив на евакуацію мирного населення у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.



Поблизу села Середній Бурлук по броньованому автомобілю поліцейських вдарив російський БПЛА «Ланцет». Внаслідок удару загинули на місці співробітники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейський отримав поранення.



«Юлія Келеберда та Євген Калган приєдналися до підрозділу «Білий янгол» з моменту його створення. За їхніми плечима численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих сімей, евакуйованих дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували своїм життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою. Юлії було лише 23 роки. У неї залишились батьки. Євгену було 39 років. У нього залишилися дружина, мати, 16-річний син та семирічна донька», – розповіли у НПУ.

Нагадаємо, що 19 лютого російська авіація скинула авіабомбу на Слов'янську громаду Донецької області, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко