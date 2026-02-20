Нацбанк вилучає банкноти 1–10 грн з 2 березня 2026

Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років вилучаються з обігу і замінюються монетами.

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років вилучаються з готівкового обігу та замінюються відповідними обіговими монетами. Про це повідомили у Національному банку України.



Із зазначеної дати банкноти втратять статус платіжного засобу. Під час розрахунків готівкою їх не прийматимуть у торговельних мережах, у підприємствах сфери послуг, у банках та у фінансових установах.



Обмін здійснюватиметься без обмежень і без стягнення плати: у відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року; в уповноважених банках — АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ» — до 28 лютого 2029 року; у Національному банку України — безстроково.



У регуляторі зазначили, що строк служби банкнот становить близько 2,5 року, тоді як монети перебувають в обігу 20–25 років, що зменшує витрати на оброблення та транспортування готівки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»