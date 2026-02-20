На південному напрямку повідомляють про втрату Су-34 РФ

Винищувач-бомбардувальник Су-34, про ймовірну втрату якого повідомили моніторингові канали після бойового вильоту над окупованою частиною Запорізької області. Ілюстративне фото, створене ШІ.

Моніторингові канали повідомили про ймовірну втрату російською авіацією винищувача-бомбардувальника Су-34 на південному напрямку 19 лютого. Про це, зокрема, заявив Telegram-канал Monitor.



Z-блогер Ілля Туманов, який веде Telegram-канал Fighterbomber, опублікував допис із фразою: «Легендарний двадцять перший, червоний».



Паблік AviVector повідомив, що близько 23:20 під час виконання бойового завдання над тимчасово окупованою територією Запорізької області було знищено Су-34, який вилетів з аеродрому «Армавір».



За цими даними, літак завдав удару керованими авіабомбами по Дніпропетровській області та впав поблизу Кам’янки Запорізької області.



Своєю чергою у зведеннях Генерального штабу Збройних сил України за 19 та 20 лютого інформації про збиття ворожої авіації не оприлюднювали. Загальні втрати літаків РФ, за даними Генштабу, становлять 435 одиниць.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»