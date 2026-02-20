Зеленський анонсував ще один раунд переговорів та новий обмін

Зеленський оцінив переговори у Женеві та анонсував обмін. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи тристоронню зустріч у Женеві, заявив, що у лютому відбудеться ще один раунд переговорів. Крім того, анонсував обмін військовополонених. Про це він повідомив телеграм.



«Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну залишаються гідно і може значно допомогти здатність миру тиснути на агресора, щоб надійний світ прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд переговорів і цей раунд може стати справді результативним», — заявив він.



За словами Зеленського, пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі у тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначено.



«Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатися та вирішувати, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати значною мірою вирішальним, і Україна готова до такого формату. Команда має забезпечити умови для прогресу у гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають тривати. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, мабуть, може відбутися.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

