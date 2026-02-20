Зафіксовано просування російських військ у Никифорівці

Мобільна група ЗСУ десь на фронті.

У районі лінії Лиман – Слов’янськ зафіксовано незначне просування російських військ у центральній частині населеного пункту Никифорівка, розташованого на південний схід від Слов’янська. Про це повідомляється у військовому Telegram-каналі «Рапорт Сержанта ✙».



За даними аналітичного проєкту DeepState, приблизно половина села перебуває під контролем російських підрозділів, інша частина — під контролем Сил оборони України. Між позиціями сторін фіксується до 500 метрів так званої «сірої зони».

Ситуація в Никифорівці на 19 лютого 2026 року.

Автор каналу також повідомив про спроби атак поблизу населених пунктів Дробишевого, Зарічного, Закітного, Платонівки та у напрямку Рай-Олександрівки.



У дописі зазначено, що раніше російські підрозділи намагалися використовувати погодні умови та замерзлі ділянки річки Сіверський Донець для інфільтрації. З потеплінням такі спроби ускладнилися, оскільки крига на окремих ділянках не витримує навантаження.



У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що станом на 16:00 20 лютого 2026 року на Слов’янському напрямку російські війська намагалися просунутися в районі Ямполя та у напрямку Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку стратегічна мета російської армії – охоплення та витіснення українських військ із самого міста Лиман.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»