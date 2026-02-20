Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів росіян на Південно-Слобожанському напрямі

Оператори БПЛА знищили боєприпаси росіян. Фото: скриншот

Українські прикордонники бригади «Гарт» на Південно-Слобожанському напрямі знищили склад боєприпасів російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Аеророзвідка виявила активність у ангара поблизу кордону. Ударні дрони залетіли всередину споруди і вразили ворожу вантажівку», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, потужний вибух підтвердив наявність у машині боєкомплекту, який підготували окупанти для подальших штурмів.



Раніше ми писали, що підрозділи 28-ї механізованої бригади ЗСУ знищили екіпажі БПЛА російських військ на Костянтинівському напрямі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

