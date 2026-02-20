Бєлгородську область РФ атакували дрони, є жертви та поранені

Бєлгородська область РФ 20 лютого потрапила під обстріл. У Шебекінському окрузі загинули двоє людей, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, у Максимівському сільському поселенні два дрони атакували автомобіль на території підприємства. Від отриманих поранень двоє чоловіків померли на місці.



Крім того, двох чоловіків з мінно-вибуховими травмами та різними сліпими осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.



Раніше ми писали, що у Бєлгородській області, у селі Графівка, внаслідок детонації дрону постраждала мешканка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

