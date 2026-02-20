Сили оборони не перебувають в оточенні у Родинському. Фото: Покровська МВА

Інформація про нібито оточення українських військових у Родинському не відповідає дійсності. Російські окупанти зазнають втрат. Про це повідомляє УВ «Схід».



Як зазначається, що росіяни посилюють тиск, зокрема, в районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.



«Водночас підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додатково мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Повідомлення про нібито оточення наших підрозділів у Родинському не відповідають дійсності», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що противник активно намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Родинське, концентруючи сили на його східних околицях та через Червоний Лиман.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

