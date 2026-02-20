Росія готує нові удари по енергетиці — Шмигаль

РФ готує нові удари по енергетиці Фото: Денис Шмигаль

Російська армія готується з чергового масованого удару по українській енергетиці. Усі служби перебувають у стані максимальної готовності. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.



«Завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури ми бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці», — зазначив він.



За словами Шмигаля, завданням для всіх служб є не тільки швидке відновлення, а й максимальна готовність до наступних викликів. У Києві над відновленням тепло- та електропостачання працює понад 200 бригад. Також увага приділяється Одесі та прифронтовим регіонам. Робота з партнерами з постачання обладнання триває у щоденному режимі.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи тристоронню зустріч у Женеві, заявив, що у лютому відбудеться ще один раунд переговорів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях