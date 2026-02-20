У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі

У Киргизстані затримали активіста Артема Бородіна

Донецький активіст Артем Бородін вже понад пів року перебуває у СІЗО №1 Бішкека (Киргистан). Його затримали 10 серпня 2025 року на запит силовиків з окупованої Донецької області України, тепер йому загрожує екстрадиція.



Бородін на початку 2022 року приїхав з Москви до рідного Донецька, 5 березня його затримали за розклеювання листівок. У них активіст закликав місцевих жителів відстоювати свої трудові права, підтримувати профспілки, а також «добиватись припинення бойових дій та вирішення конфлікту шляхом дипломатії».



Силовики помістили Бородіна у секретну в'язницю, де два місяці утримували у підвалі. Потім молодика перевели до СІЗО-1 Донецька, його звинуватили у порушенні ненависті та ворожнечі (ч. 1 ст. 328 КК «ДНР»). Він перебував у СІЗО до грудня 2022 року, потім суд змінив йому запобіжний захід, Бородін зміг евакуюватися з Росії до Киргизстану в січні 2023-го. Він офіційно зареєструвався у новій країні, працював, поки його не оголосили у розшук.



У січні 2023-го активісту вдалося залишити Росію та виїхати до Киргизстану. Майже через два роки, 10 серпня 2025-го, Бородіна затримали в Бішкеку, йому загрожує екстрадиція.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

