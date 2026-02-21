В Одесі через російський обстріл спалахнули житлові будинки, пошкоджено навчальний заклад

Наслідки обстрілу Одеси у ніч проти 21 лютого. Фото: МВА

У ніч проти 21 лютого в Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників. Внаслідок обстрілу в місті відомо про пожежі та руйнування.

Також відомо про пошкодження інфраструктури та житлових будинків у різних районах міста. Про перші наслідки обстрілу розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.

За інформацією чиновника, у місті щонайменше чотири житлові будинки пошкоджено внаслідок атаки. Також пошкоджено одну з освітніх установ в Одесі.

У місцевих чатах пишуть, що кілька житлових будинків в Одесі загорілися після обстрілу.

За даними моніторингових каналів, місто атакували щонайменше 15 російських дронів.

Раніше повідомлялося, що російська армія готується до чергового масованого удару по українській енергетиці.