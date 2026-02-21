У Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод

На місці удару горять одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали та губернатор Самарської області РФ. Скріншот відео

Вночі 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нафтогорський газопереробний завод. На місці виникла масштабна пожежа.

Відомо, що на місці удару горять одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали. Пізніше атаку на підприємство підтвердив губернатор Самарської області.

Загрозу атаки безпілотників у регіоні оголосили ще близько десятої години вечора 20 лютого. Про удар по газопереробному підприємству в Самарській області з'явилася інформація близько 00:30. Незабаром у мережі розповіли, що ситуація в Нафтогорську загострилася, оскільки після вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

У мережі розповсюдили кадри з місця подій. На відеороликах видно яскраву заграву в небі та вогонь, що охопив територію.

OSINT-аналітики відзначають, що атакований завод — діюче підприємство, яке спеціалізується на обробці природного газу, а також попутного нафтового газу (ПНГ). Завод у Нафтогорську переробляє природний газ та ПНГ із нафтових родовищ району.

Раніше повідомлялося, що Білгородська область РФ 20 лютого потрапила під обстріл. У Шебекінському окрузі загинули двоє людей, троє дістали поранення.