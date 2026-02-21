Краматорськ: росіяни вдарили безпілотниками по ринку та приватному сектору

У повідомленні Краматорської МВА наголошується, що інформація про постраждалих внаслідок обстрілу не надходила. Фото: МВА

Учора, 20 лютого, місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів.

Як повідомила сьогодні вранці міська військова адміністрація, об 11:10, з використанням FPV-дрону з бойовою частиною, російські війська завдали удару по одному з ринків. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний кіоск.

О 22:30 БпЛА «Герань-2» вдарив у приватний сектор. Пошкоджено п'ять житлових будинків.

У повідомленні МВА наголошується, що інформація про постраждалих не надходила. Аварійні бригади працюють над поновленням комунікацій.