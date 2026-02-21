Через російські обстріли чотири жителі Донецької області дістали поранення — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 20 лютого. Фото: ОВА

Протягом минулої доби війська російської окупаційної армії 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 21 лютого повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів чотири особи дістали поранення.

Покровський район. У Торецькому Шахівської громаді пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Золотому Колодязі. У Краснопіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 особи, пошкоджено 3 будинки, лінію електропередач та газопровід; у Донецькому пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, автомобіль, лінію електропередач та газопровід. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 10 будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 562 особи, у тому числі 244 дитини, повідомив начальник ОВА.