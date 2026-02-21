Близько 100 тисяч заявок на компенсацію збитків від війни зафіксували українці

Ілюстративне фото

Українці зафіксували близько 100 тисяч заявок щодо збитків від війни для отримання компенсацій. Про це йдеться у сюжеті «День.LIVE».

Зазначається, що в Гаазі вже створено Міжнародну компенсаційну комісію, яка розглядає заяви про відшкодування втрат від війни.

Проте українці не поспішають вносити свої дані до додатку «Дія», хоча категорій для виплат набагато більше, ніж просто зруйноване житло, зазначила в ефірі «День.LIVE» голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Потрібно інтенсивніше вносити ці дані, бо там різні категорії: і сім'ї, в яких загиблі родичі, і люди, які втратили роботу, бо почалося повномасштабне вторгнення. Вимушені переселенці, які залишили свої будинки, і у кого зруйновано, пошкоджено майно», — сказала Шуляк.

Вона наголосила, що незабаром міжнародний реєстр збитків розширить свій функціонал. Крім звичайних громадян, право фіксувати свої втрати отримають підприємці, а також державні та комунальні установи.