Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Прем'єр-міністр Словаччини висунув енергетичний ультиматум Україні
21 лютого 2026, 14:45

Прем'єр-міністр Словаччини висунув енергетичний ультиматум Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Роберт Фіцо/Телеграм Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Роберт Фіцо/Телеграм

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії Україні, якщо вона не відновить постачання нафти через нафтопровід «Дружба». Про це він повідомив у Фейсбуці у суботу, 21 лютого.

«Якщо президент України не відновить постачання нафти до Словаччини у понеділок, я звернуся до відповідних словацьких компаній із проханням припинити постачання аварійної електроенергії в Україну того ж дня», — написав глава словацького уряду.

За його даними, лише у січні 2026 року «ці аварійні постачання були потрібні для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік».

Фіцо заявив, що його країна «робить для України значно більше, ніж деякі інші країни», а президент Володимир Зеленський нібито не розуміє словацького «мирного підходу» і «зловмисно ставиться до Словаччини за те, що вона не підтримує війну».

Фіцо звинувачує українського лідера в тому, що той «спочатку зупинив потік газу до Словаччини», а потім «він зупинив потік нафти».

«Словаччина не може сприймати словацько-українські відносини як білет в один кінець, вигідний лише Україні. Словаччина — горда і суверенна країна, і я — гордий і суверенний словацький громадянин», — резюмував Фіцо.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна Словаччина Електроенергія Роберт Фіцо
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
18:39
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
12:13
Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів
20:05
У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій
19:37
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18:53
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі
17:15
Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ
16:52
У Луганській області маскують мобілізацію під вакансії охоронців
16:47
На окупованій Луганщині у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни – ОВА
14:54
У Маріуполі пенсіонерка померла від холоду у власній квартирі — ЗМІ
14:27
В окупованому Донецьку жінку затримали за коментарі у соцмережах
09:29
В Алчевську обвалилася труба й знищила коксову батарею
21:50
Окупанти можуть приєднати зруйновану Авдіївку до Донецька
18:31
Сили оборони атакували склади МТЗ на окупованій Донеччині
17:59
На окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Що відомо
17:20
Місто-примара з рожевим кіоском: життя в окупованій Авдіївці
16:27
Лінгвоцид у законі: на окупованих територіях витісняють українську мову
13:13
ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ
11:44
ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»
17:26
Розграбування «Кам'яної Могили»: як заповідник перетворили на «філію» Криму
17:12
«Примари» ГУР знищили «Панцирь», радар і катер у Криму
17:05
У захопленому Харцизьку окупанти затримали підлітків, які нібито підпалювали релейні шафи
16:19
РФ зайняла Рівне і просунулась у районі Покровська
15:07
Серця з портретами тирана: у Луганську роздавали листівки зі Сталіним
14:59
Шахрайство без кордонів: які схеми працюють у Росії та на окупованих територіях України
13:47
ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили росіян на окупованих територіях
13:30
Сили оборони вразили вузол зв'язку та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
09:59
Росіяни зосередили сотні одиниць техніки на рембазі під Джанкоєм
усі новини
17:45
Журналісти встановили рекордну кількість імен убитих на фронті росіян
16:40
Ракети «Фламінго» уразили військовий завод, де РФ виготовляє балістичні ракети — Генштаб ЗСУ
15:50
У Костянтинівці сьогодні вранці через російський обстріл загинула жінка
14:45
Прем'єр-міністр Словаччини висунув енергетичний ультиматум Україні
13:02
Близько 100 тисяч заявок на компенсацію збитків від війни зафіксували українці
12:10
Через російські обстріли чотири жителі Донецької області дістали поранення — ОВА
11:05
Краматорськ: росіяни вдарили безпілотниками по ринку та приватному сектору
10:30
У Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод
09:50
В Одесі через російський обстріл спалахнули житлові будинки, пошкоджено навчальний заклад
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
21:59
Росія готує нові удари по енергетиці — Шмигаль
21:30
Сили оборони не перебувають в оточенні у Родинському
20:40
Дружківка повністю знеструмлена
20:36
Бєлгородську область РФ атакували дрони, є жертви та поранені
20:02
У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
19:52
Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів росіян на Південно-Слобожанському напрямі
19:49
Зафіксовано просування російських військ у Никифорівці
19:10
Справа Кириленка. ВАКС повернув п'ять мільйонів гривень застави
18:35
Зеленський анонсував ще один раунд переговорів та новий обмін
18:22
На південному напрямку повідомляють про втрату Су-34 РФ
18:18
Відновлені будинки в Маріуполі руйнуються — міськрада
17:34
Нацбанк вилучає банкноти 1–10 грн з 2 березня 2026
17:20
Російський «Ланцет» атакував евакуаційний підрозділ «Білий янгол» на Харківщині: загинули двоє поліцейських
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
16:36
У Запорізькому районі троє постраждалих після авіаудару РФ
16:03
Зеленський про неможливість виведення ЗСУ з Донбасу: «Це наша справжня лінія оборони»
15:32
Стратегічна мета РФ – захоплення Лимана, щоб розвивати наступ на Слов'янськ та Краматорськ – ЗСУ
15:25
Китайські дрони для РФ експортують через Таїланд
14:44
На Покровському напрямку FPV-дрони знищили позицію РФ
усі новини
ВІДЕО
На місці удару горять одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали та губернатор Самарської області РФ. Скріншот відео У Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод
21 лютого, 10:30
Оператори БПЛА знищили боєприпаси росіян. Фото: скриншот Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів росіян на Південно-Слобожанському напрямі
20 лютого, 19:52
Наслідки авіаудару РФ. У Запорізькому районі троє постраждалих після авіаудару РФ
20 лютого, 16:36
Боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачищає бліндаж ЗС РФ на Покровському напрямку. На Покровському напрямку FPV-дрони знищили позицію РФ
20 лютого, 14:44
Удар по російському ЗРК «Тор» на окупованому Запоріжжі. Фото: кадр із відео На окупованому Запоріжжі ЗСУ за ніч знищили російські системи ППО «Тор» на 75 мільйонів доларів
20 лютого, 14:27
Удар армії РФ по Запоріжжю. У Запоріжжі удар РФ пошкодив підстанцію, зафіксовано задимлення
20 лютого, 13:33

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір