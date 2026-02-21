Прем'єр-міністр Словаччини висунув енергетичний ультиматум Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Роберт Фіцо/Телеграм

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії Україні, якщо вона не відновить постачання нафти через нафтопровід «Дружба». Про це він повідомив у Фейсбуці у суботу, 21 лютого.

«Якщо президент України не відновить постачання нафти до Словаччини у понеділок, я звернуся до відповідних словацьких компаній із проханням припинити постачання аварійної електроенергії в Україну того ж дня», — написав глава словацького уряду.

За його даними, лише у січні 2026 року «ці аварійні постачання були потрібні для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік».

Фіцо заявив, що його країна «робить для України значно більше, ніж деякі інші країни», а президент Володимир Зеленський нібито не розуміє словацького «мирного підходу» і «зловмисно ставиться до Словаччини за те, що вона не підтримує війну».

Фіцо звинувачує українського лідера в тому, що той «спочатку зупинив потік газу до Словаччини», а потім «він зупинив потік нафти».

«Словаччина не може сприймати словацько-українські відносини як білет в один кінець, вигідний лише Україні. Словаччина — горда і суверенна країна, і я — гордий і суверенний словацький громадянин», — резюмував Фіцо.