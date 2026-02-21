У Костянтинівці сьогодні вранці через російський обстріл загинула жінка

Ілюстративне фото

Вранці 21 лютого російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області із ствольної артилерії. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що снаряди розірвалися поблизу житлового будинку, внаслідок чого було суттєво пошкоджено та частково зруйновано фасад будівлі.

«На жаль, цей обстріл став фатальним для однієї місцевої мешканки. Жінка зазнала тілесних ушкоджень, несумісних із життям, і померла на місці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів. Об 11:10, з використанням FPV-дрону з бойовою частиною, російські війська завдали удару по одному з ринків. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний кіоск. О 22:30 БпЛА «Герань-2» вдарив у приватний сектор. Пошкоджено п'ять житлових будинків.