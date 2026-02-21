Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Ракети «Фламінго» уразили військовий завод, де РФ виготовляє балістичні ракети — Генштаб ЗСУ
21 лютого 2026, 16:40

Ракети «Фламінго» уразили військовий завод, де РФ виготовляє балістичні ракети — Генштаб ЗСУ

Уражено підприємство військово-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (РФ). Фото: Генштаб ЗСУ Уражено підприємство військово-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (РФ). Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 21 лютого підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ завдали удару по ВПК та логістиці противника, використовуючи крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Про це повідомляє сьогодні пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що уражено підприємство військово-промислового комплексу «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об'єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.

За інформацією Генштабу, «Воткинський завод» виконує такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проекту 955А «Борей-А»; балістичних ракет типу 9М723-1 для ВТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Раніше повідомлялося, що вночі 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нафтогірський газопереробний завод. На місці виникла масштабна пожежа. Відомо, що на місці удару горять одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали. Пізніше атаку на підприємство підтвердив губернатор Самарської області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях</a >

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Генштаб ЗСУ Військовий завод
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
18:39
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
12:13
Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів
20:05
У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій
19:37
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18:53
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі
17:15
Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ
16:52
У Луганській області маскують мобілізацію під вакансії охоронців
16:47
На окупованій Луганщині у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни – ОВА
14:54
У Маріуполі пенсіонерка померла від холоду у власній квартирі — ЗМІ
14:27
В окупованому Донецьку жінку затримали за коментарі у соцмережах
09:29
В Алчевську обвалилася труба й знищила коксову батарею
21:50
Окупанти можуть приєднати зруйновану Авдіївку до Донецька
18:31
Сили оборони атакували склади МТЗ на окупованій Донеччині
17:59
На окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Що відомо
17:20
Місто-примара з рожевим кіоском: життя в окупованій Авдіївці
16:27
Лінгвоцид у законі: на окупованих територіях витісняють українську мову
13:13
ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ
усі новини
17:45
Журналісти встановили рекордну кількість імен убитих на фронті росіян
16:40
Ракети «Фламінго» уразили військовий завод, де РФ виготовляє балістичні ракети — Генштаб ЗСУ
15:50
У Костянтинівці сьогодні вранці через російський обстріл загинула жінка
14:45
Прем'єр-міністр Словаччини висунув енергетичний ультиматум Україні
13:02
Близько 100 тисяч заявок на компенсацію збитків від війни зафіксували українці
12:10
Через російські обстріли чотири жителі Донецької області дістали поранення — ОВА
11:05
Краматорськ: росіяни вдарили безпілотниками по ринку та приватному сектору
10:30
У Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод
09:50
В Одесі через російський обстріл спалахнули житлові будинки, пошкоджено навчальний заклад
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
21:59
Росія готує нові удари по енергетиці — Шмигаль
21:30
Сили оборони не перебувають в оточенні у Родинському
20:40
Дружківка повністю знеструмлена
20:36
Бєлгородську область РФ атакували дрони, є жертви та поранені
20:02
У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
19:52
Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів росіян на Південно-Слобожанському напрямі
19:49
Зафіксовано просування російських військ у Никифорівці
19:10
Справа Кириленка. ВАКС повернув п'ять мільйонів гривень застави
18:35
Зеленський анонсував ще один раунд переговорів та новий обмін
усі новини
ВІДЕО
На місці удару горять одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали та губернатор Самарської області РФ. Скріншот відео У Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод
21 лютого, 10:30
Оператори БПЛА знищили боєприпаси росіян. Фото: скриншот Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів росіян на Південно-Слобожанському напрямі
20 лютого, 19:52
Наслідки авіаудару РФ. У Запорізькому районі троє постраждалих після авіаудару РФ
20 лютого, 16:36
Боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачищає бліндаж ЗС РФ на Покровському напрямку. На Покровському напрямку FPV-дрони знищили позицію РФ
20 лютого, 14:44
Удар по російському ЗРК «Тор» на окупованому Запоріжжі. Фото: кадр із відео На окупованому Запоріжжі ЗСУ за ніч знищили російські системи ППО «Тор» на 75 мільйонів доларів
20 лютого, 14:27
Удар армії РФ по Запоріжжю. У Запоріжжі удар РФ пошкодив підстанцію, зафіксовано задимлення
20 лютого, 13:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір