Ракети «Фламінго» уразили військовий завод, де РФ виготовляє балістичні ракети — Генштаб ЗСУ

Уражено підприємство військово-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (РФ). Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 21 лютого підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ завдали удару по ВПК та логістиці противника, використовуючи крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Про це повідомляє сьогодні пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що уражено підприємство військово-промислового комплексу «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об'єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.

За інформацією Генштабу, «Воткинський завод» виконує такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проекту 955А «Борей-А»; балістичних ракет типу 9М723-1 для ВТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Раніше повідомлялося, що вночі 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нафтогірський газопереробний завод. На місці виникла масштабна пожежа. Відомо, що на місці удару горять одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали. Пізніше атаку на підприємство підтвердив губернатор Самарської області.