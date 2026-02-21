Журналісти встановили рекордну кількість імен убитих на фронті росіян

Ілюстративне фото

Журналісти встановили імена 186 102 російських військових, які загинули від початку повномасштабної війни з Україною. Про це повідомили у спільному матеріалі російська служба ВВС, Медіазона та команда волонтерів, підготовленому на основі відкритих даних.

Зазначено, що за останній місяць кількість підтверджених імен зросла майже на 20 тисяч, що стало рекордним приростом. Однак, як наголошують автори дослідження, зростання кількості загиблих не пов'язане з поточною ситуацією на фронті.

Зазначається, що серед загиблих і надалі зростає частка добровольців: зараз на них припадає 33% підтверджених втрат. Понад половина всіх встановлених добровольців загинули за останні півтора роки.

В основі методології підрахунку лежить аналіз відкритих повідомлень: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти. Реальна кількість втрат може бути набагато більшою.