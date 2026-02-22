Троє загиблих та один поранений за добу обстрілів Донецької області

За 21 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних жителів. Смертельні випадки зафіксовані у Костянтинівці, Дружківці та Оріхуватці.



Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Також за минулу добу ще одна людина отримала поранення у Дружківці.



За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 4059 мирних жителів Донецької області, ще 8918 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.



Зазначається, що загальна кількість жертв наведена без урахування даних по Маріуполю та Волновасі, де встановити точну кількість загиблих на даний момент неможливо.

Нагадаємо, у Костянтинівці вранці, 21 лютого, через російський обстріл загинула жінка.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»