Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Троє загиблих та один поранений за добу обстрілів Донецької області
22 лютого 2026, 08:28

Троє загиблих та один поранений за добу обстрілів Донецької області

За 21 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних жителів. Смертельні випадки зафіксовані у Костянтинівці, Дружківці та Оріхуватці.

Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Також за минулу добу ще одна людина отримала поранення у Дружківці.

За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 4059 мирних жителів Донецької області, ще 8918 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Зазначається, що загальна кількість жертв наведена без урахування даних по Маріуполю та Волновасі, де встановити точну кількість загиблих на даний момент неможливо.

Нагадаємо, у Костянтинівці вранці, 21 лютого, через російський обстріл загинула жінка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка Дружківка Оріхуватка
Інше
Загиблі російські обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
15:20
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
13:54
Кремль заганяє людей в окупації в Max
12:45
Два безпілотники атакували нафтобазу в Луганську
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
18:39
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
12:13
Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів
20:05
У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій
19:37
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18:53
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі
17:15
Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ
16:52
У Луганській області маскують мобілізацію під вакансії охоронців
16:47
На окупованій Луганщині у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни – ОВА
14:54
У Маріуполі пенсіонерка померла від холоду у власній квартирі — ЗМІ
14:27
В окупованому Донецьку жінку затримали за коментарі у соцмережах
09:29
В Алчевську обвалилася труба й знищила коксову батарею
21:50
Окупанти можуть приєднати зруйновану Авдіївку до Донецька
18:31
Сили оборони атакували склади МТЗ на окупованій Донеччині
17:59
На окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Що відомо
17:20
Місто-примара з рожевим кіоском: життя в окупованій Авдіївці
16:27
Лінгвоцид у законі: на окупованих територіях витісняють українську мову
13:13
ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ
11:44
ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»
усі новини
16:57
Прифронтовий Райгородок живе без транспорту та гуманітарки
16:49
Наступні тристоронні переговори можуть відбутися найближчим часом
16:36
На Донеччині евакуювали алабая з-під обстрілів
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
16:03
Армія РФ атакували Краматорськ, поранений чоловік
15:45
У мережі з’явилися фото ураження нафтобази у Великих Луках
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
15:01
ПФУ продовжив виплати: пенсіонерам за кордоном та на ТОТ поставили умову
14:59
Швидкі залишаться у кількох містах та селищах — подробиці масового скорочення медиків Донеччини
14:54
Вибух у ліцеї Дніпра: травмовано двох дітей
14:53
У Слов`янську спалахнув автомобіль
14:19
Армія РФ просунулась у Донецькій та Сумській областях
13:43
«Хижак» показав доставку провізії у Костянтинівці
13:06
Росіяни вдарили по селищу в Краматорській громаді, спалахнула пожежа
13:03
90% відстрочок через «Резерв+» продовжено автоматично
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
12:42
ГУР показало бойову роботу на Запорізькому напрямку
12:12
РФ просуває освітні програми у країнах Центральної Азії
12:04
Декілька областей України залишаються без світла: енергетики працюють над відновленням
11:22
У Києві на даху McDonald’s знайшли частину «Іскандера»
11:20
Донеччину за добу масовано атакували росіяни: у поліції показали наслідки
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
09:58
Російські окупанти дроном ударили по Краматорську, є пошкодження
09:45
У Дружківці призупинили водопостачання
09:43
Автобуси замість поїздів йдуть на Краматорськ та Запоріжжя
09:39
РФ вночі атакувала Одещину: двоє загиблих
09:12
Ніч атак: по Україні випущено «Іскандер-М» і більше сотні ударних дронів
08:43
За добу на Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів
усі новини
ВІДЕО
Кадр із відео Прифронтовий Райгородок живе без транспорту та гуманітарки
23 лютого, 16:57
Алабай серед руїн будинку. На Донеччині евакуювали алабая з-під обстрілів
23 лютого, 16:36
Доставка їжі на санчатах у Костянтинівці. «Хижак» показав доставку провізії у Костянтинівці
23 лютого, 13:43
Ліквідація окупантів у Запорізькому напрямку. ГУР показало бойову роботу на Запорізькому напрямку
23 лютого, 12:42
Фото з пропагандистського ресурсу Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
23 лютого, 10:40
Фото: «Укрзалізниця» Автобуси замість поїздів йдуть на Краматорськ та Запоріжжя
23 лютого, 09:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір