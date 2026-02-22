Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Атака на Київщину вплинула на рух поїздів
22 лютого 2026, 10:10

Атака на Київщину вплинула на рух поїздів

Фото: «Укрзалізниця» Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів у неділю, 22 лютого. За даними оператора, після нічної атаки на Київську область низка поїздів прямує зміненими маршрутами.

У зв'язку із цим можливі відхилення від затвердженого графіка руху. Пасажирам рекомендують враховувати зміни під час планування поїздок.

Херсонська область

Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Організація руху поїздів здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Пасажирів просять уважно стежити за повідомленнями у мобільному додатку Укрзалізниця, а також за оголошеннями залізничників на вокзалах та безпосередньо у поїздах.

Сумська та Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопу. На Ніжинському напрямку діє адаптований графік приміського сполучення.

Харківська та Донецька області

На ділянці від Лозової у бік Краматорська пасажирів перевозять автобусами. Потяг №101/102 сполученням «Барвінкове—Херсон» гарантовано дочекається автобусного трансфера із Краматорська.

Регіональні експреси Ізюмського напрямку продовжують рух за розкладом.

Запоріжжя

На даний момент сполучення між Дніпром та Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Нагадаємо, Сили оборони відкинули російську армію на Дніпропетровщині.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

