Дрон «Молнія-2» атакував центральний ринок у Слов'янську

Вночі та вранці неділі, 22 лютого, Слов'янськ на Донеччині двічі зазнав атак ворожих безпілотників «Молнія-2». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, першого удару було завдано після опівночі. Внаслідок атаки було пошкоджено три приватні житлові будинки. Близько 09:30 ранку стався другий удар — цього разу по центральному ринку міста.
Влучання було зафіксовано із застосуванням дрону «Молнія-2». Внаслідок атаки пошкоджено непрацюючий магазин та чотири торговельні павільйони.
В обох випадках обійшлося без жертв та поранених. Обставини атак та масштаби збитків уточнюються.
Удар по центральному ринку та приватному сектору у Слов'янську. Фото: Вадим Лях
Нагадаємо, за минулу добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»