Дрон «Молнія-2» атакував центральний ринок у Слов'янську

Удар по центральному ринку у Слов'янську. Фото: Вадим Лях

Вночі та вранці неділі, 22 лютого, Слов'янськ на Донеччині двічі зазнав атак ворожих безпілотників «Молнія-2». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, першого удару було завдано після опівночі. Внаслідок атаки було пошкоджено три приватні житлові будинки. Близько 09:30 ранку стався другий удар — цього разу по центральному ринку міста.



Влучання було зафіксовано із застосуванням дрону «Молнія-2». Внаслідок атаки пошкоджено непрацюючий магазин та чотири торговельні павільйони.



В обох випадках обійшлося без жертв та поранених. Обставини атак та масштаби збитків уточнюються.

Удар по центральному ринку та приватному сектору у Слов'янську. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»