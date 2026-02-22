Два безпілотники атакували нафтобазу в Луганську

Під ранок, 22 лютого, Луганськ зазнав обстрілу із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Удар припав по території нафтобази в південній частині міста.
Як повідомив ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник, внаслідок атаки було пошкоджено один із резервуарів із паливом. Пошкодження спричинило спалах на об'єкті. Поранення дістав співробітник служби охорони підприємства.
Після удару у південній частині Луганська зберігається сильне задимлення, яке помітне із різних районів міста.
Нагадаємо, ракети «Фламінго» уразили військовий завод, де РФ виробляє балістичні ракети — Генштаб ЗСУ.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»