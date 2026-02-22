Кремль заганяє людей в окупації в Max

У Росії посилюють цифровий контроль над повсякденним життям громадян, фактично нав'язуючи обов'язкове спілкування через державний месенджер.



Керуючим компаніям та товариствам власників житла (ТВЖ) загрожують штрафи до 300 тисяч рублів — якщо в будинку немає «домового чату» в держзастосунку Max або якщо обов'язкова інформація розміщена ще десь.



З 1 вересня 2026 року ТВЖ та житлові кооперативи зобов'язані створити чат саме у державному месенджері та вести комунікацію виключно там. У цьому чаті мають публікуватися режим роботи, контакти диспетчерської та екстрених служб, а також вестись електронний обмін повідомленнями з мешканцями.



Інакше кажучи, альтернативи — приватним месенджерам чи офлайн-каналам — влада не залишає. Порушення кваліфікуються як недотримання правил управління багатоквартирним будинком та ліцензійних вимог.



Санкції — до 50 тисяч рублів для посадових осіб та до 300 тисяч для юридичних (КК та ТВЖ). При повторних порушеннях — дискваліфікація керівників. Контроль над виконанням покладено на державні житлові інспекції регіонів РФ. Про нововведення публічно заявив депутат Госдуми РФ Олександр Якубовський.



На тимчасово окупованих територіях подібні вимоги означають примусове втягування українців у російську цифрову інфраструктуру. Держмесенджер стає не просто «зручним сервісом», а інструментом обліку, тиску та потенційного стеження, де відмова від участі може спричинити проблеми для мешканців.



Таким чином, під виглядом «упорядкування ЖКГ» Росія продовжує розширювати систему цифрового примусу, стираючи кордон між побутовими питаннями та державним контролем, — особливо небезпечним для людей, які живуть під окупацією та позбавлені реального вибору.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях практично не працюють українські мобільні оператори. При цьому віднедавна люди користуються інтернет-телефонією, її можна оформити в Інтернеті.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»