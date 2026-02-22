Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ

Зруйнований Маріуполь, 2022 рік

21 лютого 2022 року Володимир Путін оголосив про так зване «визнання» «ЛНР» та «ДНР». Цей крок Кремль подав як «захист людей Донбасу», однак для мешканців окупованих територій він не приніс ані безпеки, ані благополуччя — лише закріпив війну і безправ'я.



Під виглядом «визнання» Росія фактично узаконила свою військову та політичну окупацію. Для людей це означало не мир, а посилення контролю: появу російських військ, нав'язування російських паспортів, ліквідацію українських шкіл, ЗМІ та місцевого самоврядування. Будь-яке інакодумство стало небезпечним — за проукраїнську позицію почали саджати, викрадати та змушувати до втечі.

Економічна ситуація не покращалась. Обіцяні «соціальні стандарти» так і не стали реальністю: роботи не додалося, настала водна криза, підприємства руйнувалися чи вивозилися до Росії, а пенсії та виплати перетворилися на інструмент шантажу та лояльності.



Регіон остаточно відрізали від України та світу, позбавивши людей зв'язку з близькими та права на нормальне майбутнє. Головним підсумком «визнання» стало те, що мешканці окупованих територій перетворилися на заручників великої війни.



Цей крок передував повномасштабному вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року і показав: йшлося не про захист людей, а про виправдання агресії та розширення контролю.

Нагадаємо, після того, як Росія нібито визнала захоплені території своїми і анексувала їх у вересні 2022 року, житло, не внесене до росреєстру, незаконно визнають безхазяйним та передають у муніципальну власність.



Це відбувається у кожному населеному пункті по всій окупованій території. Нині таких об'єктів уже тисячі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»