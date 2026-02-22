Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
22 лютого 2026, 15:20

Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ

Зруйнований Маріуполь, 2022 рік Зруйнований Маріуполь, 2022 рік

21 лютого 2022 року Володимир Путін оголосив про так зване «визнання» «ЛНР» та «ДНР». Цей крок Кремль подав як «захист людей Донбасу», однак для мешканців окупованих територій він не приніс ані безпеки, ані благополуччя — лише закріпив війну і безправ'я.

Під виглядом «визнання» Росія фактично узаконила свою військову та політичну окупацію. Для людей це означало не мир, а посилення контролю: появу російських військ, нав'язування російських паспортів, ліквідацію українських шкіл, ЗМІ та місцевого самоврядування. Будь-яке інакодумство стало небезпечним — за проукраїнську позицію почали саджати, викрадати та змушувати до втечі.

Економічна ситуація не покращалась. Обіцяні «соціальні стандарти» так і не стали реальністю: роботи не додалося, настала водна криза, підприємства руйнувалися чи вивозилися до Росії, а пенсії та виплати перетворилися на інструмент шантажу та лояльності.

Регіон остаточно відрізали від України та світу, позбавивши людей зв'язку з близькими та права на нормальне майбутнє. Головним підсумком «визнання» стало те, що мешканці окупованих територій перетворилися на заручників великої війни.

Цей крок передував повномасштабному вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року і показав: йшлося не про захист людей, а про виправдання агресії та розширення контролю.

Нагадаємо, після того, як Росія нібито визнала захоплені території своїми і анексувала їх у вересні 2022 року, житло, не внесене до росреєстру, незаконно визнають безхазяйним та передають у муніципальну власність.

Це відбувається у кожному населеному пункті по всій окупованій території. Нині таких об'єктів уже тисячі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донбас
Інше
виправдання агресії окупована територія Донеччини окупована територія Луганщини руський мир
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
15:20
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
13:54
Кремль заганяє людей в окупації в Max
12:45
Два безпілотники атакували нафтобазу в Луганську
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
18:39
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
12:13
Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів
20:05
У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій
19:37
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18:53
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі
17:15
Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ
16:52
У Луганській області маскують мобілізацію під вакансії охоронців
16:47
На окупованій Луганщині у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни – ОВА
усі новини
16:57
Прифронтовий Райгородок живе без транспорту та гуманітарки
16:49
Наступні тристоронні переговори можуть відбутися найближчим часом
16:36
На Донеччині евакуювали алабая з-під обстрілів
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
16:03
Армія РФ атакували Краматорськ, поранений чоловік
15:45
У мережі з’явилися фото ураження нафтобази у Великих Луках
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
15:01
ПФУ продовжив виплати: пенсіонерам за кордоном та на ТОТ поставили умову
14:59
Швидкі залишаться у кількох містах та селищах — подробиці масового скорочення медиків Донеччини
14:54
Вибух у ліцеї Дніпра: травмовано двох дітей
14:53
У Слов`янську спалахнув автомобіль
14:19
Армія РФ просунулась у Донецькій та Сумській областях
13:43
«Хижак» показав доставку провізії у Костянтинівці
13:06
Росіяни вдарили по селищу в Краматорській громаді, спалахнула пожежа
13:03
90% відстрочок через «Резерв+» продовжено автоматично
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
12:42
ГУР показало бойову роботу на Запорізькому напрямку
12:12
РФ просуває освітні програми у країнах Центральної Азії
12:04
Декілька областей України залишаються без світла: енергетики працюють над відновленням
усі новини
ВІДЕО
Кадр із відео Прифронтовий Райгородок живе без транспорту та гуманітарки
23 лютого, 16:57
Алабай серед руїн будинку. На Донеччині евакуювали алабая з-під обстрілів
23 лютого, 16:36
Доставка їжі на санчатах у Костянтинівці. «Хижак» показав доставку провізії у Костянтинівці
23 лютого, 13:43
Ліквідація окупантів у Запорізькому напрямку. ГУР показало бойову роботу на Запорізькому напрямку
23 лютого, 12:42
Фото з пропагандистського ресурсу Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
23 лютого, 10:40
Фото: «Укрзалізниця» Автобуси замість поїздів йдуть на Краматорськ та Запоріжжя
23 лютого, 09:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір