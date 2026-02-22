Угорщина вирішила не припиняти подачу електроенергії Україні

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Уряд Угорщини прийняв рішення тимчасово не припиняти постачання електроенергії в Україну, оскільки такий крок може призвести до серйозних гуманітарних наслідків для мирного населення, включаючи угорську національну меншину, яка проживає на Закарпатті.



Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками екстреного засідання Ради енергетичної безпеки країни. Нарада була скликана прем'єр-міністром Віктором Орбаном на тлі загострення енергетичних розбіжностей із Києвом.



Міністр нагадав, що «майже половина всього імпорту електроенергії Україні припадає саме на Угорщину». Про це він заявив у відеозверненні, яке транслював телеканал M1.



Глава МЗС наголосив, що уряд дійшов висновку про необхідність «виявляти крайню обережність», оскільки припинення експорту електроенергії насамперед торкнеться Закарпатської області, де компактно проживають етнічні угорці. За його словами, такий крок «викликав би особливі проблеми та страждання для сімей, які мешкають у цьому регіоні».



«У нас немає розбіжностей із людьми, які живуть в Україні. Ми не хочемо завдавати ще більших страждань українському народу, тому зобов'язані зберігати максимальну обережність у сфері електропостачання», — заявив Сійярто.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії Україні, якщо вона не відновить постачання нафти через нафтопровід «Дружба».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»