Теракт у Львові: слідство розглядає російський слід

У львівських лікарнях залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок теракту у ніч проти 22 лютого. Двоє з них перебувають у дуже тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«На даний момент у наших лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже тяжкому стані», — повідомив Садовий.



За його словами, всі постраждалі — службовці, які прибули на виклик, за винятком одного підлітка, який мешкає неподалік місця події. Мер також прокоментував версії, які розповсюджуються в мережі.



«Перше. Усі постраждалі — службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поряд. Друге. Це не "бізнес-розбірки". Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якнайбільше правоохоронців», — наголосив Садовий.



Очільник міста додав, що СБУ варто звернути увагу на активність коментаторів, оскільки серед них є не лише ботоферми, а й реальні акаунти.



«Щирі співчуття рідним та близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпільки», — сказав Садовий.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виконавці були завербовані через Телеграм, а організація атаки має російське походження.



«Обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через Telegram. Організація теракту — російська», — сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.



Президент повідомив, що Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Служба безпеки представлять суспільству деталі розслідування. Він також доручив розробити додаткові заходи реагування для запобігання подібним злочинам.



За словами Зеленського, правоохоронці вже мають досвід протидії таким загрозам, і «десятки аналогічних ситуацій не допущені». Він наголосив, що українські правоохоронці постійно протидіють подібним вербуванням.



Президент зазначив, що у неділю заслухав кілька доповідей МВС — міністра Ігоря Клименка та інших правоохоронців — про хід розслідування.



«І потрібно більше активності та більше залучення самих громад, залучення місцевих керівників, урядових інститутів, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. Ми маємо дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Потрібно більше захисту для людей», — резюмував президент.

Вибухи сталися в ніч проти 22 лютого після того, як правоохоронці прибули на виклик про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття другого екіпажу пролунав ще один вибух. В результаті загинула 23-річна співробітниця поліції, раніше повідомлялося про 15 поранених, частина з яких перебувала у дуже тяжкому стані. Пошкоджено патрульний автомобіль та цивільний транспортний засіб.



Розслідування веде обласне управління СБУ за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).



Пізніше глава МВС Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваної у скоєнні теракту.