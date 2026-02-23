Прокуратура розкрила деталі теракту у Львові

Фото: Офіс Генерального прокурора

У справі про теракт у центрі Львова затриманій оголошено про підозру. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 33-річній мешканці Костополя Рівненської області інкримінують вчинення теракту, який спричинив загибель людини, а також незаконне поводження зі зброєю.



Зазначається, що «підозра ґрунтується на доказах, які вказують на вчинення теракту, внаслідок якого загинула 23-річна співробітниця поліції та було поранено понад 20 осіб».



З підозрюваною проводяться слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки, вилучено докази протиправної діяльності. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



У прокуратурі нагадують, що в ніч на 22 лютого в центрі Львова пролунали два вибухи. Слідство встановило, що напередодні, у проміжку з 23:00 до 23:30, за адресою вул. Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними правоохоронців, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово мешкала у Львові.



Близько 00:30 на лінію «102» надійшов дзвінок із Харківської області від особи, вже встановленої слідством, з повідомленням про нібито проникнення до магазину по вул. Данилишина. Після прибуття першого екіпажу поліції стався вибух, а після приїзду другого наряду — ще один.



Після закладання вибухових пристроїв жінка зникла на таксі; вибухівку, ймовірно, було активовано дистанційно. Правоохоронці оперативно встановили причетну до теракту та затримали її у порядку ст. 208 КПК України у Старому Самборі.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що перевіряється можлива причетність до організації атаки представників Російської Федерації.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»