Війська РФ вдарили по Запоріжжю дронами, є жертва та постраждалий

Російська армія вночі 23 лютого атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є жертва та поранений. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, росіяни завдали удару за допомогою безпілотників. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.



Крім того, загинув 33-річний чоловік, поранений 45 років.



Раніше ми писали, що вночі та вранці неділі, 22 лютого, Слов'янськ на Донеччині двічі зазнав атак ворожих безпілотників «Молнія-2».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

