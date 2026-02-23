Автобуси замість поїздів йдуть на Краматорськ та Запоріжжя

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
23 лютого 2026, 09:43

«Укрзалізниця» оновила інформацію про пасажирські перевезення по областях.

Згідно з оприлюдненою оперативною інформацією про рух поїздів станом на 23 лютого, графіки та маршрути змінено з урахуванням поточної ситуації з безпекою в окремих регіонах.

Херсонська область

Організація руху поїздів здійснюється з урахуванням ризиків безпеки. Перевезення пасажирів між Миколаївом та Херсоном тимчасово виконується автобусами.

У разі тривалої повітряної тривоги у Миколаєві пасажирів просять перебувати у укриттях. Мандрівникам рекомендується уважно стежити за повідомленнями у додатку «Укрзалізниці», а також за оголошеннями працівників залізниці на вокзалах та поїздах.

Сумська та Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопу. На Ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківська та Донецька області

Від Лозової у Краматорському напрямку пасажирів доставляють автобусами. При цьому регіональні експреси Ізюмського напрямку йдуть за затвердженим розкладом.

Запоріжжя

На даний момент сполучення між Дніпром та Запоріжжям здебільшого організовано із залученням автобусних перевізників.

Нагадаємо, у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях пошкоджено об'єкти залізниці, у тому числі два локомотиви.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

