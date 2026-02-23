РФ вночі атакувала Одещину: двоє загиблих

Фото: ДСНС Одеської області

Унаслідок нічної атаки РФ на Одещину загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.



За наявною інформацією, постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Унаслідок обстрілу пошкоджено промислову, енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Фото: ДСНС Одеської області

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області зазначили, що за однією з адрес зафіксовано падіння безпілотного літального апарата на територію підприємства.



Унаслідок цього загорілися два вантажні автомобілі, зазнали руйнувань виробничі будівлі, пошкоджено кілька транспортних засобів. За іншою адресою виникла пожежа автомагазину та вантажних автомобілів на автостоянці. Обставини та масштаби пошкоджень уточнюються.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»