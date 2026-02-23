У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери

У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати відеоспостереження.

На тимчасово окупованій території Луганської області підприємців зобов’язують за власний кошт встановлювати системи відеонагляду. Про це повідомили представники руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, у Луганську власників бізнесу зобов’язують монтувати камери біля входів до магазинів, у касових зонах, у складських приміщеннях та по зовнішньому периметру будівель.



Як зазначено в повідомленні, представники окупаційної адміністрації вимагають, щоб обладнання було сертифіковане за російськими стандартами та підключене до централізованих мереж із прямим доступом для силових структур РФ.