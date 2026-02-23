У Києві на даху McDonald’s знайшли частину «Іскандера»

Фрагмент ракети «Іскандер» на даху ресторану McDonald's.

У Києві на даху ресторану McDonald’s виявили фрагмент ракети типу «Іскандер». Про це повідомили в United24 Media.



Зазначається, що йдеться про балістичну ракету комплексу «Іскандер-М» із дальністю польоту до 500 км та швидкістю понад 8 000 км/год.



Нагадаємо, в ніч на 22 лютого 2026 року РФ здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на центральні регіони України. По території Київської області було спрямовано групи ударних безпілотних літальних апаратів. По Києву та передмістю завдано щонайменше 12 ударів балістичними ракетами.







Також, за наявною інформацією, РФ запустила щонайменше чотири гіперзвукові ракети 3М22 комплексу «Циркон» із території тимчасово окупованого Криму. На світанку місто та передмістя атакували групами крилатих ракет повітряного базування.



Кременчук та прилеглі населені пункти зазнали щонайменше восьми ударів балістичними ракетами. Частина з них могла бути аеробалістичними ракетами типу «Кинджал».



Нагадаємо, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил було зафіксовано 345 засобів повітряного нападу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»