Донеччину за добу масовано атакували росіяни: у поліції показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія за добу, 22 лютого, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. П'ятеро людей отримали поранення внаслідок російських атак, зруйновано 53 цивільні об'єкти, з них 38 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



На Дружківку росіяни скинули 4 керовані авіабомби, поранено 4 цивільних, пошкоджено 10 приватних будинків, котельню, гаражний кооператив та сміттєвоз.



Одна людина поранена в Краматорську внаслідок влучення FPV-дрону.



По Слов'янську росіяни влучили двома БПЛА «Блискавка-2», пошкоджено три приватні будинки, а також магазин та 4 кіоски на ринку.





У Миколаївці через дронові атаки пошкоджено один багатоквартирний та 2 приватні будинки, об'єкт інфраструктури, три автомобілі.



Малотаранівку війська Росії накрили з РСЗВ «Торнадо-С», пошкодили три приватні будинки.



У Малинівці пошкоджено 16 приватних будинків.



Ударами безпілотників у Райгородці пошкоджено 2 приватні будинки та навчальний заклад, у Золотих Прудах — приватний будинок та зернозбиральний комбайн, у Дмитрівці — заклад.



Крім того, близько 00:15 загарбники вдарили дроном по селищу Біленьке, пошкоджено приватну хату.



Раніше ми писали, що за 22 лютого внаслідок російського обстрілу Донецької області поранення отримали п'ять мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

