Трудові мігранти із Центральної Азії.

РФ розробляє механізм підготовки трудових мігрантів безпосередньо в країнах їхнього проживання. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.



За даними відомства, російському бізнесу запропоновано укладати угоди з професійно-технічними училищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану — основних країн походження трудових мігрантів для російської економіки.



Передбачається підготовка фахівців на місці з подальшим їх працевлаштуванням на території РФ на визначений строк.



Як зазначено у звіті Служби зовнішньої розвідки України, заступник комітету з профорієнтації Російського союзу промисловців і підприємців Михайло Іванов заявив про наміри першочергово налагодити співпрацю саме з цими трьома державами.



У Службі зовнішньої розвідки України також звернули увагу, що Міністерство праці та соціального захисту РФ прогнозує дефіцит технічних кадрів до 2032 року, зокрема інженерів і представників робітничих спеціальностей.



Водночас, за оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, поряд із кадровими потребами РФ прагне зберегти та посилити свій вплив у регіоні. Держави Центральної Азії послідовно реалізують політику дистанціювання від Москви, що визнають і представники російського керівництва.



Згідно зі звітом, у навчальні програми для майбутніх мігрантів планується інтегрувати курси російської мови та культури. Аналогічні підходи РФ, за даними Служби зовнішньої розвідки України, намагається застосовувати і в окремих країнах Африки. Раніше РФ відправляла африканського найманця у бій з міною на грудях.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»