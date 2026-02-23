Декілька областей України залишаються без світла: енергетики працюють над відновленням

Фото: Укренерго

Споживання електроенергії в Україні знизилося, однак у окремих областях продовжують діяти аварійні відключення.



Як повідомили в Укренерго, внаслідок російських атак на енергоінфраструктуру знеструмлено споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

У всіх районах, де це дозволяє ситуація із безпекою, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно продовжується відновлення розподільчих мереж після попередніх масованих ударів по енергооб'єктах, у тому числі на Одещині.



Через наслідки колишніх російських атак у більшості областей країни сьогодні, 23 лютого, діють графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В окремих областях вимушено використовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків очікується одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Споживання електроенергії знизилося. Основні причини — вимушене застосування жорсткіших обмежувальних заходів в окремих областях.

Нагадаємо, у Дружківці Донецької області призупинили водопостачання.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»