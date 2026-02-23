ГУР показало бойову роботу на Запорізькому напрямку

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оприлюднили відео бойової роботи підрозділів на Запорізькому напрямку.
Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, бійці Департаменту активних дій здійснюють ураження особового складу противника та його техніки вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
На оприлюднених кадрах зафіксовано прямі вогневі контакти з противником, знищення піхоти та укриттів, а також перехоплення безпілотних літальних апаратів у повітрі й ураження дронів, що перебували на землі.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби втрати російських військ склали 720 осіб.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях