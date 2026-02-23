Армія РФ просунулась у Донецькій та Сумській областях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни лінії фронту. Згідно з останніми аналітичними даними, підрозділи армії РФ просунулися одразу на кількох напрямках.



Зокрема, наголошується на просуванні в районі Покровки Сумської області, а також у Никифорівці, розташованій на південний схід від Слов'янська в Донецькій області.



Крім того, зміни зафіксовані у Липівці та поблизу Платонівки під Сіверськом Донецької області.

Скріншот: DeepState



Оновлення засновані на відкритих джерелах та геолокації підтверджених матеріалів, а тому відображають актуальну динаміку ситуації на вказаних ділянках фронту.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що близько половини села Никифорівка знаходиться під контролем російських підрозділів, решта — під контролем Сил оборони України. Між позиціями сторін фіксується до 500 метрів сірої зони.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»