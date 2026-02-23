У Слов`янську спалахнув автомобіль

Пожежа у Донецькій області. фото: ДСНС

Вранці у понеділок, 23 лютого, у прифронтовому місті Слов'янську Донецької області горів легковий автомобіль. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



"О 07:18 рятувальники виїхали на виклик через пожежу легкового автомобіля", - йдеться в повідомленні.





Як зазначається, о 07:43 спалах було ліквідовано на площі 3 кв.м. Причину та обставини пожежі встановлюють відповідні спеціалісти.



Раніше ми писали, що вночі 18 лютого російські війська завдали удару по місту Миколаївка , спалахнув автомобіль.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях