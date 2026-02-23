ПФУ продовжив виплати: пенсіонерам за кордоном та на ТОТ поставили умову

Фото: Пенсійний фонд України

Пенсійні виплати продовжуються, проте до 1 квітня 2026 року необхідно підтвердити, що пенсія з РФ не отримувалась.



Як повідомляє Пенсійний фонд України, пенсіонерам, які мешкають за кордоном, перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, слід звернути увагу на важливу умову подальшого отримання пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання.



Виплати зараз тривають, але це рішення має тимчасовий характер і діє лише до 1 квітня 2026 року. Норму запроваджено у зв'язку із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року №126.



Йдеться про пенсіонерів, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, але не повідомили Пенсійний фонд про те, що не отримують пенсію чи довічного грошового утримання від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.



Щоб і надалі отримувати виплати, до 1 квітня 2026 року необхідно обов'язково повідомити ПФУ про факт неотримання таких виплат від РФ. Зробити це можна в один із таких способів:



дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, наголосивши на пункті «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації»;



під час відеоідентифікації — відповівши фахівцю ПФУ на відповідне запитання;



особисто — подавши заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України з відповідною відміткою.



Крім того, до кінця цього року пенсіонерам необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Нагадаємо, нововведення, які пропонує Мінсоцполітики, викликають занепокоєння. Наприклад, там є фраза «якщо пенсіонер не повідомив про отримання пенсії та помер, його нащадки не отримують допомоги на поховання». Поки що це лише проєкт документа.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»