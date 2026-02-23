Швидкі залишаться у кількох містах та селищах — подробиці масового скорочення медиків Донеччини

На підконтрольній частині Донецької області залишиться працювати лише одна станція швидкої медичної допомоги місті Слов'янськ. До її складу увійде підстанція Слов'янська з пунктами базування у Миколаївці та Черкаському, та підстанція у місті Краматорськ із пунктами базування у Олександрівці та Дружківці.

Про це у Facebook повідомила адміністрація Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — Центр). Там зазначив, що Центр не має фінансової можливості надалі утримувати таку кількість штатних посад, враховуючи, що на тлі зменшення територій обслуговування зменшилася і кількість населення.

Також в адміністрації Центру спростували чутки про припинення роботи швидкої у Дружківці, про що раніше повідомляли у соцмережах місцеві жителі.

«Так, у нас виникли проблеми у зв'язку із звільненням працівників, які займалися випуском на лінію санітарних автомобілів. Ми вирішили це питання і бригади працюють», — зазначили на підприємстві.

Щодо відсутності у Центру коштів, то з цього приводу висловилися у Міністерстві охорони здоров'я України. Там запевнили, що для виплати зарплат коштів достатньо, про що у МОЗ повідомили у відповіді на запит «УП. Життя».

«Зараз Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має всі необхідні фінансові ресурси для забезпечення виплат заробітної плати працівникам у повному обсязі та для покриття інших витрат, пов'язаних з діяльністю установи. Також зрозумілим є механізм подальшого фінансування установи за кошти програми медичних гарантій» — запевнили в МОЗ.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що до 1 квітня 2026 року планують звільнити понад 40 працівників станції швидкої допомоги м. Мирнограда, що нині базується у Новодонецькому. Наказ про скорочення штату було підписано ще у грудні 2025 року. В офіційних документах причиною вказано зменшення кількості дзвінків та «оптимізація».



Автор новини: Олександр Кітраль, журналіст, автор видання «Новини Донбасу»